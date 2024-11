Ricettazione ed estorsione ai danni di un imprenditore: scattano le misure cautelari per due uomini in Cilento

Lo scorso 26 novembre, a Castelnuovo Cilento, i Carabinieri della locale Stazione e quelli di

Acquavella hanno eseguito un’ordinanza “dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria” emessa dal G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania nei confronti di due uomini di Acquavella.

I due, un 58enne e un 52enne, sono indagati per “ricettazione ed estorsione”. Le indagini, avviate a seguito della denuncia sporta da un imprenditore per il furto di due benne meccaniche, hanno permesso ai Carabinieri di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati che avrebbero contattato il proprietario chiedendo una somma di denaro per la restituzione dell’attrezzatura meccanica. Le accuse saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.