Serata tra cultura, storia e memoria: la Banca Monte Pruno alla presentazione del libro di Giuseppe Nappo

Ieri sera, presso la Sala Bilotti dell’Archivio di Stato di Salerno, si è tenuto un evento intenso e ricco di significato ed emozioni, dove è stato presentato il volume di Giuseppe Nappo “Gennaro Pascale e i carabinieri della 120ª Sezione: Caduti a Creta nel 1943-1944”, dedicato alla memoria del carabiniere salernitano Gennaro Pascale e dei suoi colleghi caduti a Creta durante la Seconda Guerra Mondiale.

La serata ha visto la presenza di un folto e qualificato pubblico in rappresentanza del mondo civile e militare, tra cui Rocco Galdi Assessore alla Mobilità del Comune di Salerno ed il colonnello Filippo Melchiorre, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, a testimonianza dell’impegno, della Bcc Monte Pruno nel sostenere iniziative di grande valore culturale e storico. Presente anche il Vice Presidente della Bcc Antonio Ciniello.

L’evento, moderato dalla giornalista Monica De Santis, ha visto l’intervento di autorevoli ospiti tra cui il Direttore Generale della Bcc Monte Pruno Michele Albanese, il Dott. Salvatore Amato, Direttore dell’Archivio di Stato di Salerno, il Console Giovanni Terranova, il Dott. Generoso Conforti e il Prof. Alfonso Conte. Le conclusioni sono state affidate all’On.Alfonso Andria.

“Siamo orgogliosi di sostenere eventi come questo, – ha dichiarato il Direttore Generale Michele Albanese – che non solo approfondiscono pagine fondamentali della nostra storia, ma ci aiutano a riscoprire e custodire la memoria di uomini come Gennaro Pascale, simbolo di sacrificio e dedizione al servizio della comunità. La Banca Monte Pruno crede fermamente nell’importanza della cultura come strumento di crescita collettiva e di valorizzazione del nostro territorio. Ringraziamo tutti gli organizzatori e i relatori per averci regalato una serata di così alto valore umano e storico”.

Il volume presentato rappresenta una straordinaria opera di ricerca che restituisce dignità e visibilità a un capitolo poco conosciuto della nostra storia nazionale. La Banca Monte Pruno, sempre attenta alle iniziative che promuovono il patrimonio culturale e storico, è lieta di aver contribuito al successo di questa importante occasione di riflessione e approfondimento ed ha assunto l’impegno di continuare, anche nel futuro, ad essere presente con iniziative sociali e culturali a favore della comunità dí competenza.