“Illuminiamo…Sant’Arsenio”: il concorso che premia i migliori allestimenti natalizi

Si avvicina il Natale e con esso si moltiplicano le iniziative organizzate dai comuni per far vivere ai propri concittadini questa festività nel modo più gioioso possibile. Il Comune di Sant’Arsenio, ad esempio, ha deciso di organizzare il concorso “Illuminiamo…Sant’Arsenio” in cui ognuno potrà mostrare i propri addobbi natalizi, allestiti all’esterno delle proprie case o in strada dai residenti del luogo.

Per partecipare sarà sufficiente inviare le foto del proprio addobbo natalizio dal 10 al 21 dicembre 2024 (entro la mezzanotte) all’indirizzo email ufficiostampa@comune.sant’arsenio.sa.it includendo nome, cognome e l’indirizzo dell’abitazione del partecipante. Le foto degli addobbi verranno caricate sulla pagina Facebook “Amministrazione Comunale Sant’Arsenio” e, dal 21 dicembre 2024 al 3 dicembre 2025, chiunque potrà votare la propria foto preferita con un like all’immagine. A vincere sarà la fotografia che otterrà più like.

Tre sono i premi in palio, offerti da Conad Cassiopea Shopping Center di Sant’Arsenio. Ai primi classificati andranno delle carte prepagate Conad del valore di €100 per il primo classificato, di €50 per il secondo e di €30 per il terzo.