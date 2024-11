Andrea Di Maria trionfa al XIII Premio Orchidea d’Argento: il Vallo di Diano celebra il suo talento

Sassano ha ospitato, presso il Cine Teatro “Totò”, la cerimonia di consegna del prestigioso Premio “Orchidea d’Argento”, giunto alla sua XIII edizione. Un evento che ha saputo coniugare cultura, impegno e ispirazione, alla presenza di numerose personalità istituzionali e degli alunni dell’Istituto di Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina.

Il riconoscimento è stato assegnato ad Andrea Di Maria, attore di talento originario di Sala Consilina, e ad Alessandra Barone, giornalista assente per motivi personali. Entrambi rappresentano figure di spicco legate al territorio del Vallo di Diano, espressioni di professionalità e dedizione nei rispettivi ambiti.

Di Maria, noto per la sua versatilità artistica, ha recentemente aggiunto un nuovo tassello alla sua carriera, ricoprendo il ruolo di inviato speciale per il programma Rai “Binario 2”. Durante la cerimonia, ha espresso profonda gratitudine verso i giornalisti locali, dichiarando: “Fare il giornalista era uno dei miei sogni. Ringrazio chi ha sempre raccontato il mio percorso con sensibilità e professionalità: la gratitudine è fondamentale e porto tutti nel cuore.”

Il Premio “Orchidea d’Argento”, istituito 13 anni fa su iniziativa di Tommaso Pellegrino, è organizzato dall’omonima associazione in collaborazione con l’Associazione Giornalisti Vallo di Diano, l’Ordine dei Giornalisti della Campania e con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e del Comune di Sassano.

Nel suo intervento, Pellegrino ha sottolineato il valore simbolico del premio:

“In questo riconoscimento c’è tanto cuore. Siamo giunti a questa edizione grazie all’impegno costante di chi ha creduto in questa iniziativa, come il presidente Ottavio Lucarelli. Premiare il talento locale significa incoraggiare i sogni e dimostrare che, con passione e determinazione, si possono raggiungere traguardi straordinari.”

A margine della premiazione, si è tenuto un corso di formazione per giornalisti sul tema “Cinema e informazione”, promosso dall’Ordine regionale dei Giornalisti. Tra i relatori, personalità di spicco del giornalismo campano come Eduardo Scotti, Paolo Russo, Mariano Ragusa e Carola Barbato, presidente del CO.RE.COM. Campania.

Nel corso dell’evento, sono state conferite onorificenze speciali a Tommaso Pellegrino il quale è stato nominato socio onorario dell’Associazione Giornalisti Vallo di Diano, un riconoscimento per il suo costante sostegno alla categoria e a David Lebbro, presidente di ACER Campania, premiato per il suo impegno nel settore dell’edilizia popolare.

La XIII edizione del Premio “Orchidea d’Argento” ha ancora una volta messo in luce il valore del territorio del Vallo di Diano, che sa farsi portavoce di eccellenze nei campi della cultura, dell’arte e della comunicazione. Eventi come questo rappresentano non solo un momento di celebrazione, ma anche uno sprone per le nuove generazioni a coltivare i propri sogni e a credere nel potere della passione e della determinazione.