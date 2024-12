La protesta degli studenti dell’Università di Salerno dopo la caduta dell’albero

Questa mattina alcuni studenti dell’Università degli Studi di Salerno sono scesi in Piazza “Gabriele de Rosa”, all’entrata della biblioteca umanistica e nei pressi del Rettorato, per protestare, al grido di “Basta tagli, spazi in sicurezza”, dopo l’incidente di sabato nel quale sono rimaste ferite cinque persone dopo il crollo di un pino. Tra i promotori della protesta, in solidarietà agli studenti coinvolti, c’è anche il fronte della Gioventù Comunista di Salerno, che chiede urgentemente la messa in sicurezza degli spazi dell’Università, protestando contro i tagli strutturali e la privatizzazione/esternalizzazione dei servizi di manutenzione.

“Già in passato si era sfiorata la tragedia a causa di diversi crolli di soffitti e dei ripetuti allagamenti delle strutture, decadenti dopo tanti anni di mancata manutenzione. Per questo non si può parlare di un semplice incidente”- si legge in un post di FGC. “L’Unisa si vanta del lussureggiante verde pubblico come dei nuovi edifici, ma trascura la manutenzione, esponendo studenti e lavoratori a rischi gravissimi. Quanto accaduto oggi non deve ripetersi” conclude il post.

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza e la gestione delle risorse nel campus, riportando a galla anche la caduta di un altro albero, sempre nello stesso punto, 16 anni fa. Intanto il luogo del crollo è stato transennato e sottoposto a sequestro.