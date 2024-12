Sicurezza Stradale sulla SS18: sopralluogo del Sottosegretario Tullio Ferrante a Policastro

Oggi, il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), Tullio Ferrante, ha effettuato un sopralluogo nella frazione di Policastro Bussentino, su invito del sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato e alla presenza dell’ingegnere Nicola Montesano, Responsabile della struttura territoriale della Campania di Anas. L’incontro si è concentrato sulle criticità della Strada Statale 18, dove il tasso di incidentalità rimane preoccupantemente elevato.

Ferrante ha sottolineato l’impegno del Mit e del Governo nel rispondere alle istanze dei territori, in particolare per quanto riguarda la sicurezza stradale. Ha annunciato che, oltre alla visita, è stato organizzato un incontro con il responsabile della struttura di Anas per affrontare le problematiche riscontrate. “Il nostro obiettivo è garantire la sicurezza dei cittadini, che rimane la nostra priorità”, ha affermato il Sottosegretario.

Inoltre, Ferrante ha evidenziato come il recente approvazione del nuovo Codice della strada rappresenti un passo concreto verso il rafforzamento della sicurezza stradale, dimostrando l’impegno del Governo in questo ambito. Ha anche rimarcato l’importanza di una manutenzione adeguata delle strade per migliorarne le condizioni di percorrenza.

“Lavoreremo per identificare gli interventi necessari sulla SS 18, con l’intento di renderla più sicura per tutti gli utenti”, ha concluso Ferrante, ribadendo l’importanza del Cilento come territorio da valorizzare e difendere, promuovendo strade sempre più sicure e funzionali per sostenere la crescita della zona.