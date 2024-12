Trovati con crack e materiale per il confezionamento: nei guai due persone a Capaccio

Nel Comune di Capaccio Paestum, in località Laura, gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Battipaglia hanno arrestato un cittadino straniero, già agli arresti domiciliari, ed un altro uomo, connazionale, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Secondo quanto ricostruito dalla polizia giudiziaria, i due sono stati trovati in possesso di circa cinque grammi di crack e di materiale per il confezionamento.

Grazie a indagini approfondite, gli agenti hanno effettuato una perquisizione nella roulotte di uno degli extracomunitari, utilizzata per l’attività di spaccio. All’interno della roulotte sono stati rinvenuti circa cinque grammi di crack, denaro contante e due telefoni cellulari. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, gli indagati sono stati trasferiti alla Casa Circondariale di Fuorni in attesa della convalida dell’arresto.