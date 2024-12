Viki Amendola della “New Kodokan Lucania” è di nuovo Campionessa Italiana di Pankration

Per il 15esimo anno consecutivo la “New Kodokan Lucania” si proclama Campione d’Italia al Campionato Assoluto di Pankration tenutosi al PalaPellicone e che ha coinvolto circa 200 atleti provenienti da tutta la Penisola. Una bellissima giornata che ha chiuso il weekend di lotta iniziato sabato con la Coppa Italia di stile libero e i Campionati di grappling.

Nel pancrazio, gli atleti si sono sfidati nelle diverse specialità e la classifica è stata dominata con 264 punti dalla “New Kodokan Lucania” guidata dal maestro Pietro Amendola grazie alle numerose medaglie conquistate dagli atleti della società valdianese, ben 9 titoli conquistati nella sola giornata di domenica.



Nella giornata di sabato la società ha ottenuto 2 medaglie nella Lotta libera con Davide Morena, terzo nei 92 kg e il secondo posto con Eugenio Parasyuk nei 110 kg.

Viki Amendola ha conquistato il titolo nel fine settimana. Una lottatrice che peraltro è la vice campionessa mondiale in carica oltre a mantenere il titolo italiano ormai da diversi anni.

Ancora una volta il sodalizio valdianese dimostra un grande spirito di squadra e Vincenza Amendola, da tutti conosciuta come Viki, di essere una sportiva di livello internazionale apprezzata per le sue capacità nel campo della lotta e qualità umane. Nel Pankration con Viki Amendola sia in Agon che in Pliris , hanno vinto il titolo italiano in Agon: Antonio Ferramosca, Davide Stabile, Nico Rizzo, Eugenio Parasyuk Eugenio e nel Palesmata: Davide Morena e Loris Varizza.