Eboli in marcia per la legalità. Il sindaco “Aumentare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio”

Si è tenuta ieri sera nel centro della città di Eboli una marcio in nome della legalità, una decisione presa dopo gli ultimi eventi verificatisi in città, tra cui il più eclatante: lo scoppio di una bomba carta davanti a un bar della cittadina. L’affluenza alla marcia della legalità, tuttavia, è stata molto esigua, rispetto alle aspettative e, tra viale Amendola e piazza della Repubblica, si contavano circa centinaio di persone.

“Stasera volevamo dare un segnale e lo abbiamo fatto, ha dichiarato il Sindaco di Eboli, Mario Conte, ringrazio tutti coloro che hanno partecipato. Ciò che accade a Eboli purtroppo succede anche in altre città d’Italia ha continuato il sindaco, ma non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia. Soprattutto dopo episodi così gravi come quello di qualche giorno fa. Ora potremo ribadire la nostra richiesta supportati dalla cittadinanza che chiede alle Istituzioni sovracomunali maggiore presenza. Pur consapevoli dei tanti interventi già fatti che, però, non sono ancora sufficienti. Non ci convince neppure l’approccio di parte dell’opposizione: lettere al Prefetto e richieste di incontri istituzionali rischiano di aggiungere propaganda a propaganda, senza affrontare le vere cause del problema. Sicurezza e legalità non si costruiscono solo con la richiesta di più forze dell’ordine, ma con politiche strutturali e coraggiose. È urgente investire nella prevenzione, a partire dalla lotta all’abbandono scolastico, fenomeno ignorato sul nostro territorio. La nostra partecipazione sarà un segnale di responsabilità, ma ribadiamo che la legalità deve essere promossa attraverso azioni condivise e orientate al cambiamento, e non strumentalizzata a fini propagandistici”.