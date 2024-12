Melfi, intossicati dal fumo in casa: ricoverati donna incinta, bambino e la nonna

Tre persone sono state ricoverate a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio sprigionato da un braciere nella loro abitazione di Melfi, in provincia di Potenza. Tra i pazienti ci sono un bambino di otto anni, sua madre incinta e la nonna. Il padre del piccolo ha allertato i soccorsi.

Dopo un primo intervento al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, i tre sono stati trasferiti nelle camere iperbariche della stessa struttura, così come in quelle del Cardarelli di Napoli e dell’ospedale pediatrico Santobono. Tutti e tre sono stati sottoposti a trattamento con ossigeno iperbarico e sono attualmente in osservazione. Il bambino, che presentava i livelli più elevati di intossicazione, ha mostrato un significativo miglioramento già al termine della terapia nella camera iperbarica.