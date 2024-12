Aeroporto Salerno: nuova linea della compagnia Volotea. Dal nuovo anno si “vola” a Marsiglia

Continua ad ampliarsi l’offerta dei voli dell’aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi, con nuovi voli della compagnia aerea Volotea. La compagnia sarà infatti attiva dal prossimo 6 luglio 2025 con una nuova rotta per Marsiglia.

Con questo annuncio, Volotea rafforza ulteriormente il proprio impegno verso il territorio campano. La compagnia è stata la prima a credere nelle potenzialità dello scalo di Salerno e, per il 2025, scende in pista con un totale di quattro collegamenti, tra cui Catania, Verona e la rotta estiva verso Nantes.

“Siamo orgogliosi – ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea – di annunciare questa nuova rotta che collega Salerno a Marsiglia, una delle principali città della Francia e che rappresenta un mercato chiave per attrarre visitatori stranieri, interessati a scoprire le bellezze del territorio salernitano, della Costiera Amalfitana e delle zone più interne della regione. Ci auguriamo che il nuovo collegamento possa contribuire a potenziare il turismo incoming e l’economia locale, rafforzando al contempo il legame tra Italia e Francia.”

“Dopo aver raggiunto ottimi risultati con il volo per Nantes, sia in termini di flussi turistici in entrata che in uscita, siamo molto felici che la prossima estate Volotea raddoppierà i collegamenti con la Francia, aggiungendo la rotta Salerno-Marsiglia – ha dichiarato Margherita Chiaramonte, Direttore Commercial Aviation di Gesac – Questo collegamento rappresenta una nuova opportunità di sviluppo turistico per Salerno e la sua provincia.”

La scelta di ampliare l’offerta dall’aeroporto di Salerno rappresenta un ulteriore passo avanti. Infatti, oltre al portfolio di destinazioni disponibili dall’aeroporto Costa d’Amalfi, che per il 2025 sono Catania, Verona, Nantes e, la novità, Marsiglia, il vettore conferma la propria presenza presso la base operativa di Napoli, da dove vola verso 22 destinazioni tra Italia, Croazia, Francia, Grecia, Spagna e Danimarca.