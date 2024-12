Crisi idrica in Basilicata: la Regione conferma la potabilità dell’acqua del Basento

Dagli ultimi report di Arpab e Aquedotto lucano aggiornati al 2 dicembre si è avuta la conferma della potabilità delle acque del Basento. Lo ha reso noto l’ufficio stampa della giunta regionale della Basilicata, in riferimento all’uso dell’acqua del fiume che scorre alla periferia di Potenza per limitare l’emergenza idrica causata dalla mancanza di acqua nella diga della Camastra, che serve 29 comuni.



“Va precisato – è scritto nella nota – che nelle schede non sono riportati i limiti di alcuni parametri semplicemente perché non rientrano nell’elenco previsto dalla legge per la potabilità delle acque. Per una maggiore tutela dei cittadini, l’Arpab rileva anche queste altre sostanze escluse dalla normativa”.

Le analisi sono state eseguite su campioni di acqua prelevati sul punto di emungimento del fiume Basento, in un’area a valle di esso, e all’uscita del potabilizzatore di Masseria Romaniello.

Si attendono invece per oggi i risultati delle analisi affidate a un ente terzo dalla Procura di Potenza al lavoro per accertare la regolarità delle operazioni messe in campo per fronteggiare la crisi idrica. Intanto, nei 29 comuni proseguono le interruzioni, questo il calendario fino all’8 dicembre: oggi, venerdì e domenica l’acqua sarà erogata dalle 7 fino alle 17. Sabato dalle 7 alle 19.30.