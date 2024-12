A Salerno l’Albero in Piazza Portanova non si accende e De Luca si arrabbia

Alle 17:00 di oggi, a Salerno, si è tenuta l’accensione dell’iconico Albero di Natale in Piazza Portanova. Un momento di grande emozione che ha visto una folla di residenti e turisti accogliere con entusiasmo l’evento, immortalando il magico istante sotto le maestose decorazioni luminose che da anni caratterizzano il panorama natalizio della città.

L’albero, imponente e riccamente decorato, ha catturato subito l’attenzione di chi si è riunito per assistere alla cerimonia, contribuendo a creare un’atmosfera fiabesca che ha riempito le strade di gioia e spirito festivo. Un’esplosione di luci che ha fatto da apripista all’attivazione delle altre installazioni artistiche previste per quest’anno.

Subito dopo, anche le spettacolari luminarie di Piazza Flavio Gioia hanno preso vita, regalando uno spettacolo mozzafiato che ha continuato a incantare i presenti. Il percorso di installazioni artistiche, sempre più esteso e suggestivo, promette di rendere ancora più magica l’esperienza di chi visita Salerno durante il periodo natalizio.

Le Luci d’Artista sono ormai un appuntamento fisso per la città, un richiamo irresistibile per migliaia di turisti che ogni anno affollano Salerno per ammirare le straordinarie creazioni luminose. Con l’approssimarsi del fine settimana dell’Immacolata, che tradizionalmente segna l’inizio del picco di presenze turistiche, si prevede che l’afflusso di visitatori sarà ancora più numeroso, consolidando Salerno come una delle principali destinazioni natalizie italiane. Tuttavia, l’emozione della serata è stata leggermente offuscata da un imprevisto tecnico. L’accensione dell’albero non è avvenuta subito come previsto, creando un momento di tensione durante la cerimonia. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, presente per l’occasione, ha manifestato la sua irritazione quando l’albero non si è acceso all’orario stabilito, causando un breve disguido. Un mezzo dei Vigili del fuoco, con una scala innalzata sul grande albero di Natale di piazza Portanova, ha ostacolato l’accensione programmata per le 17. Nonostante l’attesa, l’albero non si è acceso come previsto, scatenando la reazione visibilmente arrabbiata del governatore.

De Luca, dopo aver assistito per qualche minuto alla scena, ha preso la parola chiedendo con fermezza ai vigili del fuoco di rimuovere il mezzo e liberare la piazza.