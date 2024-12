Sono stazionarie le condizioni del ragazzo di 15 anni investito in località Sant’Antonio a Sala Consilina. Dall’ospedale di Vallo della Lucania arrivano notizie confortanti ma che comunque fanno rimanere con il fiato sospeso la comunità. Il giovane è ricoverato in prognosi riservata al “San Luca”. Ha riportato traumi importanti alla testa che necessitano di un monitoraggio costante della situazione clinica. Il ragazzino di origini cinesi stava attraversando la strada quando è stato preso in pieno da una vettura.

C’è da dire, che le condizioni di visibilità al momento dell’impatto erano davvero pessime a causa del cattivo tempo in atto. Il giovane ha battuto violentemente il capo ed è stato trasferito con urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Polla. Qui dopo le cure prestate dai sanitari del nosocomio valdianese ne è stato disposto il trasferimento all’ospedale di Vallo della Lucania. Intanto sempre a Sala Consilina si è registrato l’investimento di un’altra persona: una donna di origini rumene. Anche in questo caso la persona alla guida delle vettura si è immediatamente fermato e prestato soccorso. La donna è stata trasportata in ospedale a Polla.