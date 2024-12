Nuovi controlli sull’acqua del Basento da parte della Procura: “E’ potabile”

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, insieme al personale dell’Asp, hanno effettuato una nuova campionatura sulle acque immesse nella rete idrica dei 29 comuni lucani serviti dallo schema “Basento-Camastra”. Le analisi, svolte da un ente di un’altra regione, hanno comprovato la conformità dei campioni, per cui l’acqua esaminata rientra nei parametri di potabilità.

Le operazioni, effettuate su delega della Procura di Potenza, sono volte ad accertare la regolarità delle operazioni svolte per fronteggiare la crisi idrica che da diverso tempo interessa la Basilicata e a garantire la sicurezza dei cittadini. Sono in corso anche ulteriori indagini finalizzate a individuare eventuali profili di responsabilità in ordine alla crisi in disamina.