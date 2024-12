Albero caduto all’Università di Salerno: si aggrava il giovane di Petina

Il 25enne di Petina, coinvolto nell’incidente avvenuto il 30 novembre scorso nel campus dell’Università di Fisciano, è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Ruggi. Era rimasto ferito insieme ad altri due studenti a causa del crollo di un albero.

Il giovane ha sviluppato complicazioni nelle ultime ore, rendendo necessario il trasferimento e posticipando l’intervento per le fratture al bacino e al sacro. La situazione, sebbene monitorata, è attualmente sotto controllo.

Le condizioni del 25enne di Eboli, invece, sono più gravi; è ricoverato in terapia intensiva sin dall’immediato dopo l’incidente. Il suo quadro clinico è stabile ma considerato serio. Un altro studente di 20 anni, ancora in ospedale, ha riportato una prognosi di 40 giorni. Nel frattempo, le indagini da parte delle autorità stanno proseguendo per chiarire la dinamica dell’accaduto.