Natale 2024: luci ed eventi per i più piccoli in tutto il Salernitano

Il Natale è ormai vicino e con esso lo spirito di gioia che lo contraddistingue. Simbolo per eccellenza di questa festa sono le luci, sia quelle che decorano gli alberi di Natale di case e piazze, sia quelle che illuminano le strade e le ringhiere dei balconi. Dopo l’accensione delle famose “Luci d’Artista” di Salerno lo scorso 29 novembre, rese ancora più ricche da quelle del maxi albero di Natale in Piazza Portanova acceso lo scorso venerdì, anche i comuni di altre aree del Salernitano si sono apprestati ad accendere le loro luminarie.

A Polla, le luci natalizie nelle strade del paese sono state accese il 5 dicembre durante la manifestazione “Aspettando San Nicola”, giorno precedente a quello in cui il santo patrono del piccolo centro del Vallo di Diano è stato celebrato con una festa di piazza proprio dedicata ai più piccoli. La manifestazione, denominata “La Cavalcata di San Nicola” ha visto il “santo” arrivare sul suo cavallo e portare dolcetti a tutti i bambini, riuniti in piazza Mons. A. Forte.

A Pontecagnano Faiano il Comune ha promosso il progetto “Pontecagnano in Christmas”. Si tratta di un ricco programma di eventi, tutti a ingresso gratuito, che dal 6 dicembre al 12 gennaio renderanno magico il Natale dei più piccoli con attrazioni come la casa di Santa Claus, il trenino e spettacoli di artisti che si esibiranno in varie aree della città. Il tutto è iniziato lo scorso venerdì proprio con l’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie.

Lo stesso giorno, il 6 dicembre, sono iniziate anche le celebrazioni del Natale 2024 di Castellabate. Un ampio programma di eventi che si protrarranno fino al 6 gennaio iniziati con l’inaugurazione dei tradizionali mercatini di Natale al Borgo e con l’accensione delle luminarie su tutto il territorio.

A Baronissi, invece, è partito “Vivi Baronissi a Natale”, che animerà il Natale dei bambini e le bambine di ogni fascia d’età fino al prossimo 6 gennaio, con giochi di luce, bande di elfi, gnomi, trampolieri, passeggiate a cavallo, sport, cori e laboratori creativi. Anche Baronissi, sabato 7 dicembre, ha acceso le sue luci di Natale e inaugurato il Presepe e il Villaggio di Babbo Natale.

Molti ancora gli eventi nella provincia di Salerno dedicati ai più piccoli e alle luci di Natale. A voi bambini il compito di scoprirli tra le strade del vostro paese.