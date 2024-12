Battipaglia, furti e rapine: i Carabinieri incontrano gli esercenti ed i rappresentanti di categoria

Oggi pomeriggio, a Battipaglia, presso la Compagnia Carabinieri locale, il comandante Capitano Samuele Bileti e il Capitano Greta Astrid Gentili, comandante della Compagnia Carabinieri di Eboli, hanno tenuto un incontro con gli esercenti e i rappresentanti di categoria dei farmacisti. Questo incontro è stato organizzato in attuazione del protocollo d’intesa siglato in Prefettura a febbraio 2024, volto alla prevenzione della criminalità nelle rivendite di generi di monopolio e nelle farmacie.

Durante l’incontro, si è discusso delle misure da adottare per ridurre i rischi di furti e rapine in tabaccherie e farmacie, nonché delle attività congiunte necessarie per prevenire e contrastare tali eventi. Sono state esaminate diverse strategie, tra cui l’implementazione di sistemi di sicurezza passiva, come la videosorveglianza collegata in tempo reale con le centrali operative dei Carabinieri e della Polizia, e l’installazione di allarmi antifurto con sistema fumogeno. Sono state fornite indicazioni pratiche per migliorare il livello di “auto-protezione” nella gestione delle attività commerciali, come l’incentivazione all’uso di strumenti di pagamento elettronico e il rafforzamento delle misure di difesa passiva.

Sono stati inoltre definiti gli aspetti procedurali e garantito un monitoraggio costante del fenomeno, per identificare le migliori pratiche da attuare in base alle esigenze di sicurezza dei rivenditori di generi di monopolio e delle farmacie. I partecipanti all’iniziativa esibiranno un adesivo con un logo distintivo, facilmente riconoscibile, per segnalare la loro appartenenza a una “rete anticrimine e di sicurezza antirapina” collegata alle Forze dell’Ordine.

Infine, è stato rinnovato l’invito a segnalare immediatamente al numero di emergenza 112 qualsiasi evento sospetto o la presenza di persone pericolose nei pressi degli esercizi commerciali, al fine di consentire una rapida attivazione dei nuovi moduli operativi dinamici da parte delle Forze di polizia.