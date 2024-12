Sala Consilina scrive una nuova pagina dello shopping quotidiano: inaugurato il supermercato Pick-Up Go

Sala Consilina si arricchisce di una nuova realtà commerciale con l’inaugurazione di Pick-Up, il supermercato di ultima generazione progettato per rispondere alle esigenze di un consumatore sempre più attento alla qualità, alla convenienza e alla sostenibilità.

La cerimonia di apertura si è svolta alla presenza di autorità locali, imprenditori e numerosi cittadini curiosi di scoprire le nuove offerte di questa struttura moderna e funzionale. Il tradizionale taglio del nastro, avvenuto alla presenza del sindaco Domenico Cartolano, del parroco Don Luciano La Peruta e della “famiglia” Pick Up, ha dato ufficialmente il via a un progetto che punta a diventare un punto di riferimento per il territorio del Vallo di Diano.

Pick-Up non è solo un supermercato, ma un luogo pensato per garantire un’esperienza di acquisto innovativa e soddisfacente. Gli ampi spazi espositivi, illuminati da un design moderno e sostenibile, ospitano una vasta gamma di prodotti, con un’attenzione particolare alle eccellenze locali e ai prodotti biologici. Un vero fiore all’occhiello è rappresentato dall’area dedicata ai prodotti freschi, con un’offerta che spazia dalla gastronomia alle carni selezionate, fino a un reparto ortofrutta di alta qualità.

Innovazione e sostenibilità sono al centro della filosofia di Pick-Up. La struttura è dotata di tecnologie all’avanguardia per il risparmio energetico e l’ottimizzazione dei consumi, confermandosi come una realtà allineata ai principi di tutela ambientale e responsabilità sociale.

Durante l’evento inaugurale, il responsabile vendite Pick Up, ha dichiarato: “Pick-Up rappresenta una ventata di modernità per Sala Consilina. È un progetto che valorizza il territorio, promuove i prodotti locali e offre nuove opportunità occupazionali.”

Oltre alla spesa quotidiana, Pick-Up si propone come un luogo d’incontro per la comunità, con spazi dedicati alle iniziative sociali e culturali. L’apertura di questo supermercato segna non solo un traguardo per l’imprenditoria locale, ma anche un’occasione di crescita e innovazione per l’intero comprensorio.

Grazie alla sua offerta diversificata e alla cura per ogni dettaglio, Pick-Up si candida a diventare un punto di riferimento per i cittadini, offrendo un’esperienza d’acquisto che unisce qualità, convenienza e attenzione al cliente.