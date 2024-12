Sequestrato a Pagani un opificio che produceva articoli natalizi contraffatti

Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza di Salerno ha posto sotto sequestro penale un opificio di Pagani. Le Fiamme Gialle della Compagnia di Scafati sono riuscite a ricostruire, a seguito di mirate indagini, appostamenti e pedinamenti, una filiera di produzione di articoli natalizi contraffatti. Nel corso delle operazioni, sono stati individuati 6 lavoratori irregolari intenti nella cucitura di calze per l’Epifania.

All’interno del capannone, dove avveniva la produzione, sono stati trovati 9 macchinari, tra cui cucitrici e ricamatrici, utilizzati per produrre dei capi contraffatti riportanti il marchio di vari brand noti. Gli articoli individuati, che risultano essere più di 45mila, venivano prodotti senza licenza e per questo motivo sono stati sequestrati. Anche la fabbrica e tutto l’occorrente per il confezionamento della merce, che avrebbe potuto fruttare guadagni per oltre 200 mila euro, sono stati posti sotto sequestro.

Il titolare dell’azienda è stato deferito alla Procura presso il Tribunale di Nocera Inferiore per la fabbricazione di prodotti contraffatti, aggravata dalla sistematicità e dall’organizzazione dei mezzi predisposti per lo svolgimento dell’attività illecita.