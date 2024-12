Basilicata in lutto per le vittime dell’esplosione di Calenzano: funerali domani a Sasso di Castalda e Cirigliano

Domani mattina si terranno i funerali delle due vittime lucane dell’esplosione nel deposito Eni di Calenzano, avvenuta lo scorso 9 dicembre. La tragedia ha scosso profondamente la comunità lucana.

Il primo funerale sarà celebrato alle 10.00 a Sasso di Castalda, in provincia di Potenza, per Gerardo Pepe, 45 anni, una delle vittime della tragica esplosione. Il secondo si terrà alle 10.30 a Cirigliano, in provincia di Matera, per Franco Cirelli, 50 anni, l’altra vittima del disastro.

In entrambi i paesi, che sono luoghi di grande coesione sociale, sarà proclamato il lutto cittadino. Sasso di Castalda, che conta circa 700 abitanti, e Cirigliano, con circa 300 residenti, si fermeranno per ricordare i propri concittadini e offrire il loro sostegno alle famiglie colpite da questo dolore immenso. Per la giornata di domani sarà proclamato il lutto cittadino.