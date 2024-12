Cava de’ Tirreni. Arrestato ginecologo indagato per violenza sessuale nei confronti di una sua paziente

I Carabinieri di Cava de’ Tirreni hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un ginecologo, indagato per il reato di violenza sessuale ai danni di una paziente.

L’ordinanza, emessa dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore, è stata richiesta dalla Procura della Repubblica, a seguito delle indagini condotte dalle forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato e tradotto presso la casa circondariale di Salerno, dove dovrà attendere gli sviluppi processuali.

L’arresto del medico è avvenuto in seguito alla denuncia della paziente, la cui identità è al momento tutelata. Attualmente, sono ancora in corso le indagini per far luce sull’intera vicenda, in un contesto che ha suscitato grande attenzione a livello locale.

L’azione dei Carabinieri si inserisce nel più ampio impegno delle forze dell’ordine nella tutela dei diritti e della sicurezza dei cittadini, in particolare in situazioni delicate come quella denunciata dalla paziente.