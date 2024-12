Presentati i primi risultati degli studenti della Federico II per le imprese vincitrici del bando “Imprese Borghi” nell’ambito di Archivio Atena

A partire dallo scorso novembre, è stato avviato un percorso di collaborazione tra gli imprenditori di Atena Lucana e gli studenti del corso di “Impresa in Rete”, nell’ambito del Corso di Laurea in Sviluppo Sostenibile e Reti Territoriali (SRT) del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (DIARC).

Questa iniziativa si inserisce nel progetto Archivio Atena e nasce dal bando “Imprese Borghi”, promosso da Invitalia, voto a favorire lo sviluppo economico e imprenditoriale nelle aree interne d’Italia.

Il corso, ideato dalle docenti Maria Cerreta e Annamaria Zaccaria, ha come obiettivo quello di stimolare la creazione di nuove imprese nel territorio di Atena Lucana, attraverso il coinvolgimento diretto degli studenti nelle idee imprenditoriali vincitrici del bando. I primi due incontri, svoltisi a Napoli a novembre, hanno rappresentato un’occasione unica di scambio tra la realtà accademica e quella imprenditoriale. Durante questi incontri, gli studenti hanno avuto l’opportunità di ascoltare le storie degli imprenditori che stanno per avviare le loro attività nel comune valdianese, apprendendo le difficoltà e le potenzialità di avviare un’impresa.

Sonno state presentate varie idee, che spaziano dalla creazione di un’area food truck e sosta camper a progetti di trasformazione alimentare, un museo a cielo aperto, una scuola di formazione lattiero-casearia, un giardino sensoriale, attività educative cinofile e un birrificio artigianale. Gli studenti, a loro volta, hanno scelto un’idea imprenditoriale da approfondire e studiare, mettendo in campo le proprie competenze per sviluppare piani imprenditoriali innovativi, sostenibili e in grado di valorizzare le peculiarità del territorio.

Il confronto, che ha coinvolto imprenditori e studenti in un dialogo costruttivo, ha permesso di esplorare le opportunità offerte dalle aree interne, ma anche le sfide legate alla creazione di reti territoriali e alla promozione della sostenibilità. Infatti, tra i temi centrali emersi nelle proposte degli studenti, spicca la forte attenzione ai principi dell’economia circolare, con interventi mirati a rafforzare la comunicazione e le dinamiche di rete, utili per intercettare nuovi mercati e promuovere la collaborazione tra le diverse realtà imprenditoriali.

Il percorso intrapreso da Atena Lucana e dal DIARC si inserisce in un accordo quadro che prevede una serie di attività di supporto alle imprese, che andranno ad arricchire il progetto Archivio Atena, un’iniziativa volta a promuovere lo sviluppo sostenibile dei borghi attraverso l’innovazione e la valorizzazione delle risorse locali. Il piano, che culminerà con una presentazione finale, è stato reso ancora più significativo dal sopralluogo effettuato dagli studenti nelle aziende locali, che ha permesso loro di comprendere meglio le necessità del territorio e di progettare soluzioni concrete, in grado di facilitare la realizzazione delle imprese.