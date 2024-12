A San Pietro al Tanagro si presenta il libro di Giuseppe Procaccio “Chi Passa pe mbieri Casale..”

Venerdì, 20 dicembre alle ore 18:00 presso la sala convegni della Casa Comunale di San Pietro al Tanagro sarà presentato il libro “Chi Passa pe mbieri Casale..” di Giuseppe Procaccio.

Una raccolta di proverbi, detti e filastrocche che evocano immagini suggestive e nostalgiche della vita quotidiana di un tempo a San Pietro al Tanagro. Una collezione di espressioni popolari che racchiudono buon senso e insegnamenti.



Interverranno il Dott. Enrico Zambrotti Sindaco di San Pietro al Tanagro, l’Assessore alla Comunità Montana Vallo di Diano Antonio Pagliarulo, il Presidente della Proloco Francesco Cardiello. Parteciperanno in veste di promotori dell’iniziativa il Direttore Generale della BCC Monte Pruno Michele Albanese, Giovanni Basilicata di Astrea Energia e Giovanni Procaccio Amministratore della Procacciogroup, che con il loro contributo hanno permesso di stampare delle copie omaggio che saranno distribuite durante la serata di presentazione. A presentare e moderare l’evento saranno le Insegnanti Rosanna Mastrangelo e Rossella Costa, che hanno anche collaborato nel riesaminare la bozza e successivamente consigliare, suggerire e portare al compimento la stesura di questo lavoro.

“Questa piccola antologia – spiega l’autore – nasce dalla volontà di salvaguardare e valorizzare il nostro patrimonio linguistico e culturale, avvicinare i giovani al dialetto e onorare le antiche generazioni che, nonostante la povertà dei mezzi a loro disposizione, ci hanno lasciato una ricchezza inestimabile da proteggere e custodire gelosamente”. Inoltre per coloro che non potranno essere presenti e per tutti i concittadini che vivono ormai lontani dal paese di origine è possibile reperire la copia su Amazon ad un prezzo contenuto e poter rievocare quei ricordi adolescenziali e trasmettere alle future generazioni i detti, i proverbi e le tradizioni che da decenni scandiscono la quotidianità del vivere e riscoprire le proprie origini.