“Aggiungi un pasto a tavola”: l’iniziativa di beneficenza che ha coinvolto gli studenti di Salerno

“Aggiungi un pasto a tavola”: l’iniziativa di beneficenza che ha coinvolto gli studenti e le studentesse di vari istituti nel salernitano si è conclusa presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno alla presenza delle istituzioni e dell’arcivescovo Monsignor Andrea Bellandi. Scuole, in particolare gli studenti delle superiori della Città di Salerno e le loro famiglie, ed associazioni hanno lavorato congiuntamente per una raccolta di generi alimentari che sono stati donati alla Caritas Salernitana e all’associazione Casa Nazaret, che ogni giorno servono dai 70 agli 80 anni pasti. Queste associazioni sono, infatti, impegnate quotidianamente nell’ambito dell’accoglienza e nel sostegno alle fasce più svantaggiate della popolazione. Come ha evidenziato con entusiasmo Gaetana Falcone, assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Salerno, “è un progetto che ci sta dando grandi soddisfazioni perché al quarto anno ma soprattutto perché è un progetto di crescita, di solidarietà, di tutta la comunità scolastica”. Dello stesso avviso Barbara Figliolia, Consigliere del Comune di Salerno che ha ribadito gli obiettivi del progetto: “Sensibilizzare, valorizzare e avvicinare i ragazzi al volontariato attraverso l’esperienza diretta” e Don Antonio Romano, Vicario della Caritas Diocesana di Salerno che ha parlato dell’importanza dell’educazione “che vuol dire apprendere delle buone prassi e una di queste è proprio quella della condivisione perché in realtà non è che si aiuta qualcuno, ma si condivide qualcosa di proprio con l’altro”.