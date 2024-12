La cooperativa “Il Sentiero” presente alla giornata nazionale del Servizio civile universale

Anche la cooperativa il Sentiero guidata da Fiore Marotta è stata presente, nel centro sportivo “Pino Daniele”, a Caivano in occasione dell’evento organizzato dal Ministero per lo sport e i giovani per la giornata nazionale del Servizio civile universale. Un appuntamento importante a cui la cooperativa con la vicepresidente Laura Monca, responsabile dell’area del servizio civile e componente della Consulta nazionale, non poteva mancare portando la testimonianza del lavoro svolto dalla cooperativa. Un programma ricco e articolato con la presenza del ministro Andrea Abodi e del capo dipartimento per le Politiche giovani e il servizio civile Michele Sciscioli. “La nostra Cooperativa – ha commentato Laura Monaco – vanta una lunga esperienza nel campo del Servizio Civile. Siamo molto felici di aver preso parte a questo grande evento che, grazie alla presenza di tanti rappresentanti istituzionali e di tanti operatori volontari, ha posto al centro del dibattito il valore e il futuro del Servizio Civile Universale”.