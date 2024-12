Scuola dell’Infanzia di Sant’Arsenio: al via con l’evento “Noi…insieme per un Natale di Pace” il progetto Intercultura

Con la manifestazione “Noi…insieme per un Natale di Pace” che ha visto coinvolti i piccoli alunni della Scuola dell’Infanzia di Sant’Arsenio ha preso il via il progetto “Intercultura” che coinvolgerà durante tutto l’anno scolastico i bambini e le bambine in tante attività.



Un progetto che nasce dalla convinzione delle docenti che curano il progetto, che in un mondo dilaniato da guerre ci sia sempre più bisogno di riscoprire le proprie radici e di sentirsi parte di un’unica realtà, senza conflitti e scontri, e dove le differenze siano vissute come fonte di arricchimento.

L’integrazione è uno degli elementi chiave del progetto “Intercultura”: come momento di conoscenza e di creazione di un’unica comunità che condivide le proprie tradizioni ed i propri saperi. Lo scorso martedì nelll’auditorium dell’istituto “Sacco” di Sant’Arsenio, si è svolta quindi la prima manifestazione del progetto. I bambini del terzo anno della scuola dell’Infanzia hanno creato attraverso il canto un ponte di unione tra l’Italia e la Romania.



A seguire la manifestazione ha visto l’esibizione dell’applauditissimo Mago Benny che ha incantato piccoli e grandi con i giochi di magia, le meravigliose bolle di sapone e tanto divertimento.

La manifestazione alla quale hanno preso parte le docenti della Scuola dell’Infanzia di Sant’Arsenio, affiancate dalla Dirigente Scolastica, Antonietta Cembalo e alla presenza anche dell’amministrazione comunale di Sant’Arsenio, guidata dal sindaco Donato Pica, si è conclusa con l’arrivo di Babbo Natale, accompagnato dai volontari della Protezione Civile Comunale, che ha distribuito tanti dolci doni ai piccoli alunni della Scuola dell’Infanzia.