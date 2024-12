Carabinieri di Salerno: Bilancio di un anno di interventi e risultati nel contrasto alla criminalità

Si è tenuto questa mattina, il consueto incontro del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, con gli operatori della stampa per lo scambio di auguri di fine anno. Durante l’incontro, sono stati illustrati i risultati operativi conseguiti nel corso dell’anno, dall’Arma.



Secondo il bilancio illustrato stamane, i Carabinieri, hanno garantito il servizio di pronto intervento in risposta alle 253.600 chiamate (circa 694 al giorno) giunte al 112 quale numero unico di emergenza, alle quali sono conseguiti interventi realizzati attraverso tutte le componenti operative dislocate sul territorio: Stazioni, Nuclei Operativi e Radiomobili e Aliquote di primo intervento.



Nel contrasto ad ogni forma di illegalità, particolare attenzione è stata posta ai reati predatori, segnalando all’Autorità Giudiziaria per furto 514 persone. Per omicidio volontario 6 arresti, per tentato omicidio 27 deferiti, di cui 16 in stato di arresto, per associazione per delinquere 17 deferiti, di cui 9 in stato di arresto, per estorsione 86 deferiti, di cui 33 in stato di arresto, per ricettazione 139 deferiti, di cui 17 in stato di arresto, per truffe e frodi informatiche 579 deferiti, di cui 15 in stato di arresto, e per lesioni dolose, percosse e minacce, 1696 deferiti, di cui 68 tratti in arresto.

Importanti anche i risultati conseguiti nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, 206 persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria, di cui 111 in stato di arresto, con operazioni che hanno portato al sequestro complessivo di 325 kg di sostanze stupefacenti tra cocaina, eroina e hashish.

Nell’ambito della violenza di genere “c.d. codice rosso”, sono state invece segnalate all’Autorità Giudiziaria 585 persone, tratte in arresto 106 ed eseguiti 232 provvedimenti cautelari personali di allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento alla persona offesa.

L’Arma ha poi posto particolare attenzione alla tutela delle fasce deboli e in particolare alle truffe agli anziani, sono state tratte in arresto 6 persone. In materia di controllo alle violazioni al Codice della Strada sono state invece comminate 11155 sanzioni, di cui 740 per il mancato uso delle cinture di sicurezza, 604 per guida senza patente, 244 per guida senza l’uso del casco protettivo, 161 per guida sotto influenza dell’alcool, 41 per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, sequestrando complessivamente 1.261 veicoli.