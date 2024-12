Confesercenti Vallo di Diano: un anno di successi e progetti futuri con Maria Antonietta Aquino

Questa sera, l’approfondimento “Focus” di Italia2News sarà interamente dedicato alla Confesercenti Vallo di Diano, con un ospite d’eccezione: la responsabile, la dott.ssa Maria . Durante l’intervista, la Dottoressa Aquino illustrerà il bilancio delle attività svolte nel 2024, evidenziando i risultati ottenuti e le iniziative che hanno caratterizzato l’anno.

La Confesercenti Vallo di Diano ha lavorato incessantemente per supportare le imprese locali e promuovere lo sviluppo economico del territorio. Tra i temi discussi, grande attenzione sarà riservata all’ente di formazione F.A.I.D.E.E., che ha recentemente concluso una serie di progetti formativi significativi. La Dottoressa Aquino condividerà anche le progettualità future dell’ente, sottolineando l’importanza della formazione continua per le imprese ed i cittadini e le cittadine del Vallo di Diano.

Inoltre, non mancherà un approfondimento su un tema di grande rilevanza: la sicurezza nei luoghi di lavoro. Un argomento molto caro a Maria Antonietta Aquino, che si impegna a garantire, insieme alla Confesercenti Vallo di Diano, che le norme di sicurezza vengano rispettate per tutelare la salute dei lavoratori e il benessere delle aziende.

L’appuntamento è quindi da non perdere: “Focus” andrà in onda questa sera, subito dopo il telegiornale serale di Italia2News, offrendo uno spaccato delle sfide e delle opportunità che attendono la Confesercenti Vallo di Diano nel prossimo anno.

Ricordiamo che Confesercenti Vallo di Diano si trova in Via San Sebastiano presso Banco Monte Pruno 84036 Sala Consilina ed è raggiungibile al numero di telefono: 0975 527277 oppure via mail: vallodidiano@impresealcentro.it o consultando il sito: impresealcentro.it.