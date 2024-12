La letterina di Natale che chiede strumentazione per Pediatria. E i doni dell’associazione “Ascoltami”

Doni preziosi arrivano al reparto di pediatria di Polla grazie al lavoro dell’associazione Ascoltami e alla solidarietà dell’intero Vallo di Diano. Soprattutto delle scuole del comprensorio con numerosi studenti e professori che hanno supportato l’iniziativa dell’associazione guidata dalla presidentessa Giulia Iannuzzi.

L’associazione – è noto – ha portato avanti l’iniziativa “adotta una letterina” dove sono stati scritti i desideri da parte di bambini che hanno qualche difficoltà, desideri esauditi grazie alla solidarietà di chi ha adottato le letterine. Ma una letterina speciale è arrivata anche dal reparto di Pediatria dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, scritta dai medici, per l’acquisto di alcune attrezzature che serviranno per migliorare le fasi degli accertamenti da parte del personale sanitario. E così sono state acquistate e poi donate strumentazioni particolari e importanti che andranno a rafforzare il reparto. E’ stato anche soddisfatto un desiderio da parte di un bambino che, per motivi di salute, è più volte “ospite” del reparto, ovvero la possibilità di fornire un televisore in ogni stanza e così ne sono stati acquistati tre. Per l’associazione Ascoltami ogni desiderio di Natale, diventa un meraviglioso “ordine”.

“Vogliamo ringraziare soprattutto gli studenti del Vallo di Diano. Oggi con noi c’è la responsabile dell’istituto di Sant’Antonio a Sala Consilina come rappresentante. I bambini si sono autotassati per permetterci di acquistare questi doni. Lo hanno fatto anche i bambini e gli studenti di Polla e o il nido di Sant’Arsenio e Auletta. E così anche di tante altre scuole del Vallo di Diano. Insieme si può”, così la presidentessa Giulia Iannuzzi.