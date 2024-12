Tre canne fumarie in fiamme in tre comuni diversi del Vallo di Diano e alcune abitazioni evacuate per precauzione.

Giornata di Natale con straordinari per i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina guidati dal capo reparto Ernesto Bruno, tra l’altro all’ultimo giorno di lavoro per pensionamento.

Le canne fumarie sono andate in fiamme a Montesano sulla Marcellana, San Rufo e Teggiano tra questa mattina e nel tardo pomeriggio. A Teggiano è stato necessario evacuare alcune case.