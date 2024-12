Carmine Fiorillo, il giovane di 25 anni originario di Eboli, il giovane coinvolto nel crollo di un albero all’università di Salerno, si è risvegliato dal coma. Carmine ha riaperto gli occhi e la notizia ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai familiari, amici e tanti studenti in apprensione. La notizia, diffusa da un’amica della famiglia in un gruppo WhatsApp, ha portato un momento di speranza: «Carmine si è svegliato dal coma, per fortuna. È stato nuovamente sedato per consentire ai medici di curarlo al meglio, ma si auspica un miglioramento a breve», ha dichiarato la donna.

Anche Antonio La Regina, un altro 25enne di Petina, nei giorni scorsi si era risvegliato dal coma, dopo essere stato coinvolto nello stesso incidente.

Nel frattempo, la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore continua le indagini per chiarire le cause del crollo e identificare eventuali responsabilità. Al momento, sei persone sono già state iscritte nel registro degli indagati dai magistrati.