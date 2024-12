Scontro tra auto e scooter sul lungomare Marconi a Salerno

Ancora una volta si registra sul lungomare Marconi di Salerno un incidente stradale. Questa volta solo la prontezza di un uomo in sella al suo scooter ha evitato la tragedia. L’uomo, infatti, prima che l’auto piombasse addosso allo scooter è riuscito a saltare dal mezzo e a salvarsi, riportando comunque traumi ed escoriazioni. Nell’impatto, la vettura, una Citroen si è schiantata contro un palo della pubblica illuminazione. Anche le persone all’interno dell’auto sono rimaste ferite.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la zona e un’ambulanza della Croce Bianca di Salerno che ha provveduto a trasportare i feriti all’ospedale Ruggi di Salerno. Nonostante i traumi riportati, nessuno sarebbe in pericolo di vita. Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica del sinistro e delle cause che hanno portato alla perdita del controllo della vettura. Una tragedia sfiorata, fortunatamente, che riaccende il dibattito in merito alla sicurezza sulle strade del centro cittadino di Salerno.