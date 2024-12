La Feldi chiude il 2024 da capolista: splendida doppietta per Barra

La serie A Futsal all”undicesima giornata di campionato tenutasi al Palasele di Eboli chiude il 2024 al primo posto, superando l’Ecocity Genzano per 4-1 grazie alla doppietta di Barra e alle reti di Caponigro e Selucio. Una prova, questa, che ha dimostrato ancora una volta la potenza e la forza della squadra. La prima occasione durante il mach è stata per Tobarda ma inseguito la Feldi prende in mano la gara sia da un punto di vista del gioco che da un punto di vista del punteggio. A prendere in mano la partita ci pensa poi Federico Barra che con una gran giocata supera il portiere in uscita facendo un gran gol . La partita diventa poi memorabile grazie alla doppietta di Barra facendo così “esplodere” il Palasele in una serie di applausi. A terminare la partita è stato poi il gol di Selucio facendo terminare il mach a 4-1.

E’ stata una gara giocata alla grande, bravi nel primo tempo a sbloccarla e ancora più bravi nel secondo a portare i tre punti a casa. Dedico i gol alla squadra che lavora duramente ogni giorno e spero che per il 2025 continueremo su questa strada perchè, al momento, più in alto di così non si può” dichiara Federico Barra al termine della partita.