Il messaggio di auguri del Vescovo De Luca per la fine dell’anno: “Abbiamo bisogno di Pace”

In occasione della fine dell’anno, Mons. Antonio De Luca, Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, ha voluto rivolgere un sentito messaggio di auguri a tutta la comunità. In un periodo segnato da sfide, conflitti e incertezze, le parole del Vescovo risuonano come un forte invito alla riflessione e alla speranza.

Mons. De Luca ha richiamato l’attenzione sulla preghiera del Padre Nostro, in particolare sulla frase “Rimetti a noi i nostri debiti e la tua pace”. Queste parole, così familiari eppure così profonde, ci invitano a riconoscere la necessità di perdono e riconciliazione. In un mondo dove le tensioni e le divisioni sembrano prevalere, il Vescovo sottolinea l’urgenza di riscoprire la convivialità tra gli esseri umani, un valore fondamentale per costruire relazioni autentiche e significative. Il messaggio di Mons. De Luca si fa eco della sofferenza di coloro che sono colpiti da guerre, ingiustizie e discriminazioni. Il Vescovo esorta a eliminare queste realtà dall’orizzonte dell’umanità, sottolineando che solo attraverso la compassione possiamo dare spazio a ciò che è divino dentro di noi. La compassione, dunque, diventa un faro che guida verso un futuro dove la speranza possa fiorire e dove ogni sforzo di buona volontà venga premiato.

Il nuovo anno, secondo Mons. De Luca, deve essere un anno di restituzione: restituzione di fiducia, di relazioni e di autentica fraternità. Ogni famiglia, ogni giovane, e ogni conterraneo, anche quelli che vivono lontano, meritano di essere accolti in questo cammino di rinascita e costruzione. Il Vescovo auspica che il Giubileo di quest’anno segni un importante passo avanti per l’umanità, promuovendo una civiltà dell’amore e della solidarietà.

Concludendo il suo messaggio, Mons. De Luca ha rivolto auguri di buon anno a tutte le famiglie, ai giovani e a tutti coloro che si impegnano per un futuro migliore. La sua voce si unisce a quella di Papa Francesco, invitando ognuno di noi a essere artefice di pace e di amore nel nostro quotidiano. In questo spirito di unità e speranza, il Vescovo ha augurato un anno ricco di significato e di luce, affinché ognuno possa contribuire a edificare una società migliore per tutti.