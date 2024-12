Risse tra i giovani a Nocera Inferiore e Battipaglia: indagini e Daspo per i responsabili

Dopo due mesi di indagini, la procura di Nocera Inferiore ha concluso l’inchiesta sulla violenta rissa avvenuta lo scorso fine ottobre, emettendo provvedimenti di Daspo per sei giovani coinvolti nel gravoso episodio. Tra gli indagati figura anche un ragazzo di Pagani. L’incidente si è verificato durante la “Movida” nel centro di Nocera Inferiore, in particolare in via Giovanni XXIII, vicino a un popolare pub. La rissa ha visto i protagonisti scagliarsi l’uno contro l’altro, lanciando sedie e sgabelli, alcuni dei quali hanno danneggiato un televisore. L’intervento della Polizia di Stato, con il supporto delle immagini delle telecamere di sorveglianza cittadine, ha permesso di identificare i responsabili.

I giovani, di età compresa tra i 18 e i 22 anni, si sarebbero azzuffati per futili motivi legati a tensioni tra gruppi tifoserie di Paganese e Nocerina, alimentate anche da cori calcistici. Inoltre, il conflitto era stato innescato anche da incomprensioni relative all’organizzazione di feste, con ogni gruppo che cercava di evitare il coinvolgimento di altri giovani. A seguito dello scontro, diversi passanti sono stati sorpresi dalla violenza della scena, mentre il pub ha subito danni ingenti con tavoli e sedie rovesciati all’esterno, e uno schermo TV frantumato. L’incidente ha suscitato grande clamore per la brutalità della rissa.

Oltre ai danni materiali, l’episodio ha visto alcuni feriti lievi. Tuttavia, ciò che ha attirato maggiormente l’attenzione è la violenza gratuita scatenata dai giovani, i quali avevano già precedenti. Due di loro, infatti, sono stati coinvolti in un altro episodio di violenza, avvenuto tra il 31 agosto e il 1° settembre scorso, a Nocera Inferiore. In seguito, il Questore ha emesso nei loro confronti anche un’ulteriore misura di prevenzione, l’avviso orale, per evitare il ripetersi di tali comportamenti.

Ma non è solo Nocera Inferiore ad essere teatro di violenza giovanile. Ieri sera, un’altra rissa ha avuto luogo in pieno centro a Battipaglia, precisamente in via Italia, vicino al Municipio. Anche in questo caso, due gruppi di giovani si sono picchiati tra di loro, colpendosi addirittura con bottiglie di vetro. La rissa è scoppiata intorno alle 21, quando i ragazzi, presumibilmente ubriachi, si sono spinti e rincorsi per le strade, seminando il panico tra i passanti. I cittadini si sono immediatamente allontanati dalla zona, mentre le forze dell’ordine sono state prontamente allertate.

Purtroppo, quello di ieri non è che l’ennesimo episodio di violenza che ha avuto luogo nel centro di Battipaglia, e in particolare in via Italia, dove negli ultimi giorni si sono verificati eventi simili. La situazione sta creando preoccupazione tra i residenti, che lamentano la crescente insicurezza e chiedono un maggiore impegno delle forze dell’ordine