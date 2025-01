Bambino di 8 anni investito a Castel San Lorenzo. Trasferito a Napoli

Un bambino di otto anni che ieri sera è stato investito da un’auto a Castel San Lorenzo. Da quanto ricostruito finora, il bambino stava giocando sulla terrazza sita nel centro del paese, ai lati del corso principale, quando si sarebbe improvvisamente avvicinato alla strada urtando accidentalmente contro un’auto in transito. L’automobilista, un uomo del posto, subito si è fermato a prestare soccorso e sul posto sono giunti i carabinieri e l’ambulanza del 118 con i sanitari a bordo. Il bambino pur non riportando gravi ferite è stato traferito prima all’ospedale di Battipaglia e successivamente a Napoli per effettuare degli interventi chirurgici a causa delle ferite riportate.

Tragedia sfiorata a Velina, frazione del comune di Castelnuovo Cilento, dove un uomo di 50 anni, titolare di un’attività commerciale, è stato investito da un monovolume o un pulmino mentre attraversava la strada. Secondo le testimonianze raccolte sul posto, l’automobilista si sarebbe inizialmente fermato dopo l’impatto, ma, resosi conto della gravità della situazione e vedendo l’uomo riverso a terra, si sarebbe rapidamente dileguato. I carabinieri stanno conducendo le indagini per risalire all’identità dell’automobilista in fuga. Per il ferito alcune fratture.