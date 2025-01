Primo, coraggioso, bagno dell’anno a Salerno: si rinnova la tradizione dopo 40 anni

Come di consueto, ormai da circa 40 anni, si è rinnovato il tradizionale tuffo di Capodanno alla Baia a Salerno. Decine di persone, complice la bella giornata di sole, hanno sfidato le temperature rigide aderendo all’iniziativa della società “Peppe Lamberti” nuoto club. Un tuffo nelle acque del mare salernitano, il primo di una lunga serie, che arriveranno di sicuro quando il tempo sarà più mite.

Ma non solo i tuffatori in spiaggia, anche diversi cittadini salernitani che hanno deciso di trascorrere qualche ora di relax, in spiaggia al sole, rigorosamente e anche coraggiosamente in costume. Stessa iniziativa anche al lido Colombo, sempre a Salerno, dove anche qui decine di persone, con costume e cappello da Babbo Natale hanno deciso di festeggiare il primo giorno dell’anno con un bagno nelle acque del litorale salernitano. Quella del tuffo in mare il primo giorno dell’anno è un tradizione che si rinnova, come buon auspicio. Il primo sicuramente dei buoni auspici è quello di non ammalarsi, dopo la coraggiosa impresa.