Saldi in arrivo in Basilicata. Ecco cosa sapere per tutelare i consumatori

A partire da sabato 4 Gennaio, i saldi saranno attivi per sessanta giorni anche in Basilicata. Federconsumatori Basilicata ricorda a tutti i consumatori l’importanza di essere informati e tutelati durante questo periodo di offerte.

I commercianti sono tenuti a esporre, accanto ai prodotti in saldo, il prezzo originale e la percentuale di sconto applicata. L’indicazione del prezzo finale scontato è facoltativa, ma è obbligatorio fornire informazioni chiare e veritiere riguardo agli sconti, sia nelle comunicazioni pubblicitarie che nei punti vendita. È fondamentale che le informazioni non siano ingannevoli e che i commercianti non presentino prezzi diversi da quelli effettivamente praticati.

I prodotti in saldo devono essere distinti da quelli venduti a prezzo normale. In caso contrario, è necessario utilizzare cartelli o altri mezzi per fornire ai consumatori informazioni chiare e non fuorvianti. Se un prodotto risulta difettoso, il consumatore ha diritto alla sostituzione o al rimborso, a condizione di conservare lo scontrino.

Da quest’anno, non è più obbligatorio comunicare al Comune l’inizio dei saldi, ma rimangono valide le norme sulla pubblicità e la cartellonistica, soggette a controlli da parte della Polizia Municipale.

Infine, si segnala che il Decreto Legislativo N. 26 del 7 Marzo 2023 ha introdotto modifiche al Codice del Consumo, in particolare riguardo agli annunci di riduzioni dei prezzi e alle pratiche commerciali scorrette, insieme alle relative sanzioni.