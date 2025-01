Il 4 gennaio 2025 segna l’inizio ufficiale dei saldi invernali in Campania, un momento atteso da molti per approfittare di sconti e offerte su abbigliamento, calzature e accessori. La stagione dei saldi durerà fino al 4 marzo, come stabilito dalla Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Questo periodo di due mesi offre ai consumatori l’opportunità di effettuare acquisti a prezzi più vantaggiosi.

Tuttavia, le prospettive per i saldi di quest’anno non sembrano rosee. Secondo il Codacons, le vendite potrebbero non subire una significativa impennata, a causa della situazione economica precaria delle famiglie italiane, già provate dalle spese delle festività. Le aspettative dei commercianti si scontrano così con una realtà di incertezze, dove il potere d’acquisto è stato eroso da rincari e spese straordinarie.

Analizzando i dati forniti dall’Unione Nazionale Consumatori, emerge che gli sconti praticati dai commercianti sono in calo rispetto agli anni precedenti. Per il settore abbigliamento e calzature, lo sconto medio si attesta al 17,6%, in diminuzione rispetto ai mesi precedenti. In particolare, gli indumenti registrano un ribasso medio del 18%, mentre gli accessori mostrano un abbassamento più contenuto, pari al 5,7%. Le calzature, sorprendentemente, segnano un aumento degli sconti rispetto alla scorsa estate, ma solo di 0,1 punti percentuali.

Mentre ci si prepara a dare il benvenuto ai saldi invernali, è fondamentale per i consumatori rimanere informati e valutare attentamente le offerte.