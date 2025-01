Dall’Associazione Ascoltami regali per i bambini nel carcere di Vallo della Lucania

In queste festività natalizie il Babbo Natale dell’Associazione Ascoltami si è spinto fuori dai confini del Vallo di Diano per portare i suoi doni presso la Casa Circondariale “Alfredo Paragano” di Vallo della Lucania. Macchinine, giochi da tavolo, pasta modellabile e caramelle, sono solo alcuni dei 18 regali che hanno ricevuto i bambini presenti in carcere. “Ovunque ci saranno dei bambini saremo sempre disponibili e pronte a porgere il nostro aiuto” si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook dell’associazione.

Ascoltami è un’associazione, guidata da Giulia Iannuzzi, che unisce genitori di bambini speciali del Vallo di Diano con l’obiettivo di dare sostegno alle famiglie in difficoltà e promuovere la solidarietà per i bambini con malattie rare e condizioni di vita complicate. L’Associazione è nota soprattutto per l’iniziativa “Adotta una letterina”, grazie alla quale i bambini in difficoltà possono ricevere il regalo che hanno chiesto a Babbo Natale con il contributo e la generosità di donatori.

Nei cinque anni dalla sua creazione, l’iniziativa è diventata di anno in anno sempre più grande, arrivando a coinvolgere numerose persone, associazioni locali, comuni e scuole. Nell’edizione di quest’anno è stato possibile realizzare oltre 300 desideri anche grazie alle donazioni provenienti dal resto d’Italia e persino dalla Francia. All’ospedale “Luigi Curto” di Polla, ad esempio, sono stati portati diversi doni nei reparti di Pediatria e Ginecologia tra cui tre televisori, una bilancia pesa bambini e tante copertine, per i nuovi nati, realizzate da una signora della Sardegna.