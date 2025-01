L’Asm di Matera bandisce concorso per 29 medici a tempo indeterminato

L’Azienda Sanitaria Locale (Asm) di Matera ha recentemente annunciato l’avvio di un concorso pubblico per l’assunzione di 29 medici specialisti in tutte le discipline, con contratti a tempo pieno e indeterminato. L’iniziativa, resa nota dall’ufficio stampa dell’Asm, rappresenta un passo importante per colmare le carenze di personale nelle strutture ospedaliere di Matera, Policoro e degli altri presidi territoriali, con l’obiettivo di migliorare gli standard di assistenza sanitaria.

Maurizio Friolo, direttore generale dell’Asm, ha sottolineato come questo concorso sia in linea con gli obiettivi di programmazione regionale e con il Piano del fabbisogno del personale. “Rilanciamo la stagione concorsuale per la nostra azienda, puntando a creare un sistema di assistenza sanitaria più moderno ed efficace, in grado di rispondere alle sfide del territorio”, ha dichiarato Friolo.

L’assessore regionale alla Sanità, Cosimo Latronico, ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa, evidenziando come il concorso rappresenti un’importante risposta alle necessità di rafforzare il sistema sanitario regionale. “Questo concorso è il frutto di un lavoro sinergico e rappresenta un passo significativo verso il potenziamento delle strutture e degli organici”, ha commentato Latronico, ricordando che nel 2025 sono previste ben 270 nuove assunzioni nel settore sanitario regionale. L’assessore ha inoltre sottolineato come gli interventi siano coerenti con le opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), che mira a trasformare la sanità sia a livello ospedaliero che territoriale, migliorando accessibilità e qualità dei servizi.