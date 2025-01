Tutto pronto a Sala Consilina per “Bar Maddy”, un po’ teatro e un po’ musical

Tutto pronto a Sala Consilina per “Bar Maddy”, rappresentazione teatrale in programma sabato 4 gennaio nel Teatro Scarpetta, con ingresso gratuito e inizio alle ore 21. A mettere in scena “una commedia molto particolare, con un pizzico di thriller” è la Compagnia Teatrale di Monte San Giacomo “Gli Amici del Teatro”. Lo spettacolo è stato scritto da Gianni D’Arienzo, con Gabriella Caruso e Claretta Cordovana. D’Arienzo ne è anche il regista, coadiuvato da Giovanni D’Amato e Martina Santini. La cantante è Angela D’Amato, mentre la coreografa è Tiziana Monaco. Ad occuparsi del trucco sarà Eleonora Petrizzo. Si tratta di un atto unico, senza interruzioni, dalla durata di circa 90 minuti.

La storia è interamente ambientata in un Bar, chiamato per l’appunto Bar Maddy. All’interno del locale si ritroveranno varie ragazze per parlare e scherzare sulla loro vita e sulle loro esperienze. Ma qualcosa di strano si aggira in questo luogo apparentemente normale: un mistero oscuro che le protagoniste dovranno risolvere.