Tragedia a Salerno: investita e uccisa una donna di 74 anni sul Lungomare

Un’altra tragedia si è consumata questa mattina, sul Lungomare di Salerno, precisamente nel quartiere di Torrione. Una donna di 74 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto, in un incidente che ha scosso la comunità locale.

L’incidente si è verificato nelle vicinanze dell’incrocio con via Enrico Perito, una zona che, purtroppo, è già stata teatro di altre tragedie simili negli anni passati, con investimenti mortali che hanno segnato la memoria della città. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava attraversando la strada quando è stata travolta in pieno dalla vettura. Sembrerebbe che chi fosse alla guida del veicolo si sia fermato per prestare soccorso.

I tentativi di soccorso da parte dei volontari del 118 sono stati vani. Nonostante l’intervento tempestivo, le gravi condizioni della donna non hanno permesso di salvarle la vita. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti anche gli agenti della polizia municipale, che hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.