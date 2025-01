Prosegue il cantiere per il bypass sulla SS18: un passo avanti per Castrocucco di Maratea

Le attività del cantiere per il bypass provvisorio alla statale 18 continuano a ritmo sostenuto, seguendo il programma previsto. Quest’opera, fondamentale per superare l’area franata che ha colpito Castrocucco oltre due anni fa, offrirà una soluzione temporanea in attesa della realizzazione della galleria definitiva.

Anas ha recentemente confermato, nero su bianco, il quadro progettuale, rassicurando la comunità locale sull’andamento dei lavori. Durante un incontro tenutosi il 19 dicembre sono state ribadite le tempistiche necessarie per completare questa infrastruttura, il cui costo si aggira intorno ai 5 milioni di euro. L’opera comprende 4 km di strada, parte dei quali necessitano di importanti interventi di sistemazione e costruzione ex novo.

L’impresa appaltatrice ha già avviato varie attività preparatorie, che spaziano dalle operazioni di tracciamento a questioni amministrative. A partire dalla prossima settimana, come annunciato, si prevede un potenziamento dell’impiego di mezzi sul cantiere, in vista dell’avvio delle opere di sbancamento.

Durante un recente confronto a Maratea, l’assessore regionale alle infrastrutture, Pasquale Morabito, ha sottolineato l’importanza di questo progetto, non solo per il bypass, ma anche per altri cantieri in corso, come la messa in sicurezza del molo nord del porto.