Questura di Salerno: 8 nuovi Ispettori

Il Questore della provincia di Salerno, Giancarlo Conticchio, questa mattina ha incontrato otto nuovi Ispettori della Polizia di Stato che rafforzeranno le articolazioni interne della Questura e dei Commissariati.

I neo Ispettori andranno a potenziare gli organici dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volante – della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, dell’Ufficio Immigrazione, dell’Ufficio di Gabinetto, della D.I.G.O.S., della Squadra Mobile e dei Commissariati di Sarno e Nocera.

Nel corso dell’incontro, il Questore, ha espresso soddisfazione illustrando le diverse attività in cui saranno impegnati e le priorità dei servizi della Polizia di Stato in città e in provincia per garantire la sicurezza pubblica, formulando loro i migliori auguri per un proficuo lavoro al servizio della cittadinanza e delle Istituzioni.