Chiude, per pensionamento, uno “storico” bar di Sant’Arsenio

Ci sono alcuni locali privati che fanno la storia delle comunità. E’ il caso di un bar a Sant’Arsenio, il bar Garden. Il locale è stato aperto l’8 marzo del 1997 inizialmente come circolo poi dopo poco come bar da Gerardo Cesarano (è originario di Polla) ma oramai da anni di Sant’Arsenio.

E’ del 1949 sposato con Rosa Costa e prima di fare il barista faceva il carpentiere. Nel 1997 aprì il bar con figlio Alfonso, sempre e solo a conduzione familiare. Alfonso poi è diventato avvocato. Ogni mattina, per 28 anni Gerardo si svegliato alle 3:30 di notte e dalle 4 apertura del bar, punto di ritrovo di prima mattina dei giovani che tornavano dai vari locali e di coloro che si recavano a lavoro, o degli studenti prima di iniziare le lezioni. nel pomeriggio si giocava a carte e d’estate anche a bocce. Un luogo di ritrovo “classico”, come diversi nei vari comuni, un luogo che scrive una piccola pagina di storia delle comunità. Il bar è stato aperto fino al 31 dicembre 2024. Ed è stata una festa, malinconica e commovente, per la meritata pensione di Gerardo.