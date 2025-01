Ha perso la vita il luogotenente Corrado Scola. Dieci giorni fa è caduto in casa a Casal Velino

Ha perso la vita il luogotenente Corrado Scola, comandante della Stazione dei Carabinieri di San Damiano d’Asti, deceduto durante la notte all’ospedale Cardarelli di Napoli dopo dieci giorni di coma. L’uomo aveva 53 anni ed era originario di Casal Velino, dove si trovava per le festività natalizie quando è stato vittima di un tragico incidente domestico il 2 gennaio. Il luogotenente Scola stava effettuando lavori di manutenzione nella sua abitazione a Casal Velino quando, per cause ancora da accertare, è caduto da una scala battendo violentemente la testa. La vittima è stato ritrovato privo di coscienza, è stato soccorso immediatamente dai sanitari del 118 e ricoverato inizialmente all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi tanto da rendere necessario il trasferimento d’urgenza al Cardarelli di Napoli, dove i medici hanno tentato di ridurre il trauma cranico, ma purtroppo i tentavi sono stati del tutto vani.