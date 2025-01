Intensa nevicata a Montesano sulla Marcellana. Domani probabile chiusura delle scuole di Tardiano e del Capoluogo

L’intensa nevicata che sta interessando molti comuni del Vallo di Diano si è abbattuta anche sul comune di Montesano sulla Marcellana. Tutto il territorio montesanese -dalle frazioni montane, al Capoluogo, ad Arenabianca e lo Scalo- sono coperte da una coltre di neve spessa e ghiaccio, anche in queste ore continua a nevicare. In alcune frazioni, come il Capoluogo e il tratto stradale che porta ad Arenabianca, si stimano 30 centimetri di neve. I volontari della Protezione civile sono al lavoro sul territorio comunale per l’emergenza e mitigare le situazioni di pericolo prestando soccorso ai cittadini e per verificare lo stato del manto stradale.

Il primo cittadino, Giuseppe Rinaldi, fa sapere sulle sue pagine social che “Sono stati attivati i mezzi spazzaneve per la pulizia e per una possibilità anche minima di transito in sicurezza su tutte le strade comunali in particolar modo nella zona alta del Comune”. Per quanto riguarda le strade provinciali, Rinaldi afferma “Ho contezza personale che anche sulle strade provinciali è in corso il servizio”. Intanto l’allerta è massima e si invita tutti alla cautela “Chiedo a tutti di prestare attenzione e di uscire di casa SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER MOTIVI DI PARTICOLARE URGENZA. E’ molto probabile che causa ghiaccio derivante dalla neve, in via precauzionale, si procederà alla chiusura, per la giornata di domani, delle scuole di Tardiano e Capoluogo. Per le altre, si valuterà in giornata o nelle primissime ore di domani mattina. Per ogni problematica importante potete contattare il Comune al 0975/865221”.

Sono giunte anche diverse segnalazioni, in merito all’interruzione di corrente elettrica, che pare siano state comunicate all’ENEL.