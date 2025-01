A Lagonegro apre “Gea”: centro antiviolenza itinerante

Un altro importante traguardo è stato raggiunto dal progetto “Generare Empowerment e Reti Antiviolenza”, promosso dall’Associazione Differenza Donna APS/ONG e sostenuto da Fondazione CON IL SUD, con l’inaugurazione del Centro Antiviolenza Itinerante GEA a Lagonegro.

A partire da martedì 14 gennaio, infatti, anche le donne di Lagonegro potranno contare su un punto di riferimento fondamentale per uscire dalla violenza e su operatrici esperte, reperibili H24, che si impegneranno nei territori coinvolti per offrire a tutte sostegno gratuito e personalizzato, tramite uno spazio sicuro dedicato alla narrazione del proprio vissuto ed elaborare la violenza subita; una consulenza legale e sociale tesa a tutelare i propri diritti e agevolare l’accessibilità ai servizi del territorio; un supporto ai genitori per ricostruire una relazione con i propri figli e figlie libera dalla violenza; un sostegno per conseguire l’autonomia economica e reinserirsi nel mondo del lavoro; sostegno e protezione dai comportamenti persecutori agiti anche attraverso le tecnologie digitali con sportelli antistalking e infine gruppi di auto-aiuto, confronto e sostegno specifico tra donne.

Il Centro Antiviolenza Itinerante GEA a Lagonegro sarà aperto 2 giorni a settimana, il martedì e il giovedì, dalle 10,00 alle 16,00. Questa apertura completa e definisce l’obiettivo del progetto “GENERARE EMPOWERMENT E RETI ANTIVIOLENZA”: la sua operatività si unisce, intersecandosi, agli altri due centri antiviolenza gestiti da Differenza Donna e presenti sul territorio lucano, inaugurati lo scorso 19 settembre ad Acerenza e Palazzo San Gervasio.

L’inaugurazione ufficiale, con taglio del nastro, del Centro antiviolenza itinerante avverrà, quindi, martedì 14 gennaio alle ore 18.30 presso il Centro Sociale di Lagonegro, in contrada Verneta (uscita autostradale Lagonegro Sud).